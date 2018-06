Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist bei seiner Stürmersuche offenbar in Ostwestfalen fündig geworden. Nach Berichten verschiedender Medien sind die Schwaben an einer Verpflichtung des Angreifers Nick Proschwitz vom Zweitligisten SC Paderborn interessiert. Erste Gespräche zwischen VfB-Manager Fredi Bobic und Proschwitz sollen bereits stattgefunden haben. Der 25-Jährige ist noch bis 2013 an Paderborn gebunden, soll aber für knapp zwei Millionen Euro in der Winterpause wechseln können. Proschwitz führt mit zwölf Toren in 19 Saisonspielen die Torschützenliste der 2. Liga an.