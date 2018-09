Berlin (dpa) - Kaum eine Branche entwickelt sich so dynamisch wie das Geschäft mit Computern und dem Internet. Die Schwerpunkte dieses Jahres dürften auch 2012 prägen. Ein Überblick:

SMARTPHONES: Der Siegeszug der Computer-Telefone wird sich fortsetzen. In Westeuropa und den USA ist bereits jedes zweite verkaufte Handy ein Smartphone. Marktforscher sind überzeugt, dass das Google-Betriebssystem Android die Spitzenposition behält, auch wenn Apple mit dem iPhone 5 einen weiteren Hit landen dürfte.

TABLET-COMPUTER: Bei den boomenden Flachcomputern zeichnet sich ein spannender Kampf zwischen dem dominierenden iPad von Apple und einem neuen Herausforderer ab. Das bisher nur in den USA angebotene Kindle Fire des Internet-Händlers Amazon ist kleiner und einfacher - aber auch drastisch billiger als das iPad.

PATENTKRIEG: Kaum ein Tag verging 2011 ohne neue Meldungen zu neuen Patentklagen - und im kommenden Jahr wird der Konflikt noch heißer: In vielen Verfahren stehen Urteile an. Bei den meisten Schlachten im Patentkrieg der Smartphone- und Tablet-Hersteller steht das Google-Betriebssystem Android im Visier.

DAS INTERNET IM TV: Seit Jahren wird über das Zusammenwachsen von Fernsehen und Internet gesprochen, jetzt wird es ernst. Immer mehr TV-Geräte werden mit Internet-Zugang verkauft, mit Diensten wie HbbTV sind Online-Angebote nur einen Knopfdruck entfernt. Viel Wind gibt es um einen möglichen Apple-Fernseher, der vielleicht 2012 erscheint.

ULTRA-FLACHE NOTEBOOKS: Apples MacBook Air machte es mit seinem extrem schlanken Design vor, jetzt springt die gesamte PC-Branche auf den Zug auf. Die flachen Ultrabooks sollen dem stockenden Computer-Absatz neue Impulse geben. Die noch vor ein paar Jahren populären abgespeckten Netbooks gelten dagegen als Auslaufmodell.

BEZAHLEN MIT DEM HANDY: Schon in diesem Jahr brachten sich die Anbieter mobiler Bezahlsysteme in Position - 2012 soll der Vorstoß in den Alltag kommen. Als wichtigste Voraussetzung gilt, dass mehr Smartphones einen Chip für die Funktechnik NFC bekommen, mit der die meisten Bezahlsysteme der rivalisierenden Dienstleister laufen.

ANDERS FOTOGRAFIEREN: Nicht weniger als eine Revolution der Fotografie hat das amerikanische Start-Up Lytro im Sinn, das seine Kameras im Frühjahr auf den Markt bringen will. Dank ausgefeilter Linsen-Technik soll man erst knipsen und dann auf bestimmte Bereiche scharfstellen können. Polaroid legte unterdessen die klassische Sofortbildkamera als digitale Version neu auf.