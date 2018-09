Istanbul/Damaskus (dpa) - Das syrische Regime schafft noch Fakten in letzter Minute. Bevor die ersten arabischen Beobachter eintreffen, wollen die Sicherheitskräfte den Widerstand der Opposition mit blutiger Gewalt brechen.

Wenige Stunden vor Ankunft der ersten arabischen Beobachter warfen Aktivisten dem Regime von Präsident Baschar al-Assad neue Massaker an Oppositionellen vor. Sie berichteten am Donnerstag, dass regimetreue Kräfte am Mittwoch im Bezirk Dschabal al-Sawija 70 Menschen getötet hätten. In dem Dorf Flaifel hätten die Regierungstruppen ein Massengrab ausgehoben, um ihre Opfer dort zu verscharren. Der Bezirk befindet sich in der nördlichen Provinz Idlib.

Die Arabische Liga wollte am Mittwoch ein erstes Team von 14 Diplomaten und Experten nach Damaskus schicken, das die geplante Beobachtermission vorbereiten soll. Rund 50 Beobachter, die bis Ende Dezember in Syrien eintreffen sollen, werden die Aufgabe haben, die Freilassung der Regimegegner und den Abzug der Armee aus den Städten zu überwachen. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen starben seit Beginn der Proteste gegen Assad im März bereits über 5000 Menschen.

Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, die Sicherheitskräfte hätten in den Provinzen Idlib und Daraa Dutzende «Terroristen» festgenommen und zahlreiche Mitglieder «terroristischer Banden» getötet. Ein Syrer aus Dschabal al-Sawija, der vor einigen Tagen in die Türkei geflohen war, sagte in einem Telefoninterview, Augenzeugen hätten ihm berichtet, die Armee habe auch am Mittwoch wieder mehrere Dörfer attackiert. Die Bewohner der Ortschaft Ort Kafr Owaid seien aufgefordert worden, in ihren Häusern zu bleiben. Wer sich auf der Straße blicken lasse, werde erschossen. Alle Apotheken und das einzige Krankenhaus der Region seien zerstört. Ein Feldlazarett der Regimegegner sei beschossen worden.

Ein führendes Mitglied der Armee der syrischen Deserteure sagte der Zeitung «Al-Sharq Al-Awsat» (Donnerstagausgabe): «Sie versuchen, die Frist auszunutzen, die ihnen die Arabische Liga gegeben hat, um den Widerstand der Freien Syrischen Armee und der Demonstranten zu brechen, damit sie während der Anwesenheit der Beobachter, die in etwa zehn Tagen ankommen werden, nicht mehr so sichtbar sind.»

Am Mittwoch wurden nach Angaben der sogenannten Revolutionskomitees 28 Menschen in Idlib, Homs und anderen Provinzen getötet. Aktivisten berichteten außerdem von Razzien der sogenannten Schabiha-Miliz in der Ortschaft Al-Kurija am Euphrat.

Die US-Regierung hatte am Dienstag wegen der jüngsten Berichte über Gräueltaten des Regimes von Präsident Baschar al-Assad dessen Rücktritt gefordert.