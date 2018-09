Kairo (dpa) - Die Vorbereitungen für eine Beobachtermission in Syrien gehen in die entscheidende Phase. Ein 14-köpfiges Team der Arabischen Liga soll heute in Damaskus eintreffen, um den Weg für den Einsatz arabischer Beobachter in dem Land zu ebnen.

Das syrische Regime hatte sich lange dagegen gesträubt. Die Beobachter sollen in zwei Wochen damit beginnen, in den Protesthochburgen den Abzug der Militärs und die Freilassung der politischen Gefangenen zu überwachen.

Die Protestbewegung befürchtet allerdings, dass Präsident Baschar al-Assad versuchen wird, die Experten hinters Licht zu führen. Angeblich wurden bereits Militäreinheiten in die Kasernen der Polizei verlegt, um den Eindruck zu erwecken, die Operationen der Armee seien beendet.