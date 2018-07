Frankfurt/London (dpa) - Die Deutsche Lufthansa wird ihre Sorgentochter British Midland (BMI) los: Mit der International Airlines Group (IAG), der Muttergesellschaft von British Airways (BA) und Iberia, sei ein rechtlich bindender Kaufvertrag unterzeichnet worden, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit.

Geld wird die größte deutsche Fluggesellschaft angesichts der finanziellen Lage bei BMI aber nicht bekommen. Der Bruttokaufpreis beträgt zwar rund 207 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung der vereinbarten Anpassungen werde der Nettokaufpreis jedoch voraussichtlich deutlich negativ ausfallen, teilte die Lufthansa mit. Die deutsche Fluggesellschaft wird zudem den Pensionsfonds der BMI übernehmen.

Am Aktienmarkt wurde die Mitteilung mit Kursgewinnen quittiert. Die Lufthansa-Aktie sprang am Vormittag in einem freundlichen Umfeld um fast zwei Prozent auf etwas über neun Euro. Die Konditionen waren weitgehend bekannt, Anfang November hatte die Lufthansa über eine grundsätzliche Einigung mit IAG berichtet.

Die Lufthansa trennt sich von einem jahrelangen Verlustbringer. Der Konzern hatte die Airline BMI Mitte 2009 übernommen und seither nicht in die Gewinnzone gebracht. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres flog die Tochter einen operativen Verlust von 154 Millionen Euro ein und damit 71 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Für die British-Airways-Mutter IAG sind vor allem die Start- und Landerechte am Londoner Flughafen Heathrow interessant. Die Gesellschaft erhält nach eigenen Angaben durch den Kauf bis zu 56 dieser sogenannten Slots pro Tag zusätzlich. Der Standort Heathrow gilt als wichtiges Sprungbrett für Transatlantik-Routen.

IAG-Chef Willie Walsh kündigte am Donnerstag an, es werde auf alle Fälle Stellenstreichungen bei British Midlands geben. «Vor dem Hintergrund des Ausmaßes der Verluste von BMI ist es dringend notwendig, die Geschäfte zu restrukturieren», sagte Walsh der BBC. BMI beschäftigt derzeit 3600 Menschen.

Neben IAG hatte auch die Fluglinie Virgin Atlantic des Milliardärs Richard Branson um BMI gebuhlt. Am Donnerstag teilte Virgin mit, man werde die Kartellbehörden auffordern, den Deal zwischen Lufthansa und IAG zu stoppen: «Wenn der Verkauf über die Bühne ist, wird dies die Wettbewerbs-Landkarte gefährlich in Richtung BA kippen und einen Schatten auf die britische Transport-Öffentlichkeit werfen.»

Die Lufthansa hofft, die Transaktion im ersten Quartal 2012 abschließen zu können. Die Genehmigung der Kartellbehörden steht noch aus. Beobachter gehen davon aus, dass die Aufsichtsbehörden einen besonderen Blick auf die Wettbewerbslage in Heathrow haben werden.