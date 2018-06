Düsseldorf (dpa) - An den deutschen Flughäfen sind noch nie so viele Passagiere gestartet und gelandet wie 2011. Der Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen, Christoph Blume, erwartet einen Passagierrekord. In diesem Jahr sei die Zahl der Fluggäste an den Airports bis Ende November um 4,6 Prozent gestiegen. Bei diesem Zuwachs dürfte die Passagierzahl im Gesamtjahr in der Größenordnung um die 200 Millionen liegen, sagte Blume. Sowohl Tourismus als auch Geschäftsreisen hätten Impulse gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.