Frankfurt/Main (dpa) - Es war einer der Gastro-Trends des Jahres und er geht wohl auch 2012 weiter: das Pop-up-Restaurant.

Vorreiter für die zeitlich begrenzten Angebote war das Catering-Unternehmen Kofler Kompanie, das auf Projekte dieser Art in Berlin, Frankfurt, London und München zurückschaut («The Melting Pot», «The Culinary Discovery» in der Hauptstadt, «The Tree House» in Frankfurt, «The Minotaur» in London und «The Director's Cut» in München). Im Januar ist das nächste Lokal wieder in Berlin angekündigt: «In The Mix» (13. Januar bis Mitte Februar in der Alten Münze, Am Krögel 2, 10179 Berlin. (http://www.pretadiner.com)