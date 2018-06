Hannover (dpa) - Die Ehefrau von Bundespräsident Christian Wulff, Bettina Wulff (38), will trotz des Wirbels um ihren Mann in Ruhe Weihnachten feiern. «Ich hoffe (...), dass unsere Kinder ein unbeschwertes Weihnachtsfest erleben», sagte sie der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Samstag).

Die Wulffs wollen die Feiertage in der Hauptstadt und nicht in ihrem Haus bei Hannover verbringen. «Wir feiern mit meinen Eltern hier in Berlin. Da werden meine Mutter und ich kochen», sagte die 38-Jährige.

Sie werde ungeachtet der Turbulenzen wegen eines 500 000-Euro-Privatkredits und den Vorwürfen an die Adresse ihres Mannes ihre Pflichten erfüllen. «Meinem Mann und mir ist es wichtig, weiterhin unseren Aufgaben nachzugehen», sagte die Präsidentengattin.

Im Hause Wulff werde es nur Überraschungsgeschenke geben, berichtete die Mutter zweier kleiner Jungs. «Wir haben einen dreijährigen Sohn, der voll und ganz von der Existenz des Weihnachtsmanns überzeugt ist.» Der Ältere sei sich da allerdings nicht mehr ganz so sicher.