Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat seinen ersten Wintertransfer perfekt gemacht. Wie der Tabellen-Zehnte am Freitag mitteilte, unterschrieb der schwedische U19-Nationalspieler Mikael Ishak einen Vertrag bei den Rheinländern. Über die Laufzeit wurden ebenso keine Angaben gemacht wie über die Ablösesumme. Der 18 Jahre alte Offensivspieler vom Zweitligisten Assyriska FF, der dort noch bis 2013 unter Vertrag stand, erzielte in der laufenden Saison in 28 Spielen 9 Tore für seinen Verein.

"Ishak ist ein hochtalentierter Perspektivspieler, der beim 1. FC Köln den nächsten Schritt in seiner Entwicklung nehmen wird. Schon in der nächsten Saison wäre er nicht mehr bezahlbar gewesen, da die großen Vereine in Skandinavien auf Mikael ein Auge geworfen hatten", sagte FC-Geschäftsführer Volker Finke.