Gelsenkirchen (SID) - Stürmer Chinedu Obasi wechselt mit sofortiger Wirkung vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim zu Schalke 04. Der Pokalsieger verpflichtete den 25-Jährigen zunächst auf Leihbasis und sicherte sich zudem ein Vorkaufsrecht für einen endgültigen Transfer im Sommer 2012. Obasi reist bereits am 4. Januar mit Schalke ins Trainingslager nach Katar.

"Edu war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Spieler für uns. Wir sind nun aber übereingekommen, dass es nach über vier Jahren in Hoffenheim für ihn an der Zeit ist, den nächsten Schritt zu machen", sagte 1899-Manager Ernst Tanner.