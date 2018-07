Istanbul (dpa) - Im Streit um das französische Völkermord-Gesetz hat der türkische Botschafter Tahsin Burcuoglu Frankreich auf unbestimmte Zeit verlassen. Burcuoglu werde am Mittag im Außenministerium in Ankara zu Beratungen erwartet, berichtet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Hintergrund ist die Zustimmung der französischen Nationalversammlung zu dem Gesetz, das auch die Leugnung eines Völkermordes an den Armeniern im Osmanischen Reich unter Strafe stellen soll.

