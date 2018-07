London/Berlin (dpa) - Der britische Prinz Philip ist am Freitagabend mit Brustschmerzen ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Beschwerden bei dem 90-jährigen Prinzgemahl der britischen Königin Elizabeth II. waren zuvor auf dem königlichen Landsitz Sandringham aufgetreten, teilte ein Sprecher des Buckingham-Palastes mit. Von dort sei er zu Vorsorgeuntersuchungen in die Herz-Lungen-Abteilung der Papworth-Klinik in Cambridge gebracht worden. In Sandringham verbringt die Königsfamilie ihr Weihnachtsfest.