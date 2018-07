London (dpa) - Der britische Prinz Philip ist am Abend mit Brustschmerzen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Beschwerden bei dem 90-jährigen Prinzgemahl der britischen Königin Elizabeth II. waren zuvor auf dem königlichen Landsitz Sandringham aufgetreten, teilte ein Sprecher des Buckingham Palastes mit. Von dort sei er zu Vorsorgeuntersuchungen in die Herz-Lungen-Abteilung der Papworth-Klinik in Cambridge gebracht worden. In Sandringham verbringt die Königsfamilie ihr Weihnachtsfest.

