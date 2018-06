IG Metall rechnet mit Zehntausenden neuen Jobs in Metallindustrie

Stuttgart (dpa) - In der Metall- und Elektroindustrie werden nach Einschätzung der IG Metall auch im nächsten Jahr mehrere zehntausend neue Arbeitsplätze geschaffen. «Bundesweit gehen wir von einem Beschäftigungswachstum von bis zu 1,5 Prozent aus», sagte Baden-Württembergs Bezirksleiter Jörg Hofmann der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Im laufenden Jahr legt die Zahl der Beschäftigten in dem wichtigen Industriezweig um voraussichtlich 177 000 auf gut 3,6 Millionen zu.

Russland gewährt verschuldetem Zypern Milliardenkredit

Moskau (dpa) - Russland gewährt dem EU-Mitglied Zypern einen Kredit über 2,5 Milliarden Euro. Ein Vertrag darüber wurde am Freitag in Moskau von Vertretern der Finanzministerien beider Länder unterzeichnet, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. Die erste Tranche von 590 Millionen Euro werde noch vor dem Jahreswechsel überwiesen, teilte Russlands Vizefinanzminister Sergej Stortschak mit. Dem Land wird damit die Flucht unter den Euro-Rettungsschirm erspart.

Schwierige Verhandlungen über Schuldenschnitt für Griechenland

Athen (dpa) - Die Verhandlungen zwischen der griechischen Regierung und den privaten Gläubigern über einen Schuldenschnitt für das pleitebedrohte Euro-Land gestalten sich weiter sehr schwierig. Die Gespräche seien in die entscheidende Phase getreten, sagte Finanzminister Evangelos Venizelos am späten Donnerstagabend im Parlament. Die Banken seien aber entschlossen, nicht nachzugeben. «Über den Plan wird Tag und Nacht mit großen Schwierigkeiten verhandelt.» Details könne er nicht nennen - obwohl er es gerne täte, «damit die griechischen Bürger erfahren, was los ist.»

ifo-Institut sieht keine Kreditklemme

München (dpa) - Trotz Schulden- und Bankenkrise kann sich die große Mehrheit der Unternehmen in Deutschland weiter problemlos mit Krediten versorgen. Die Kredithürde habe sich im Dezember zwar leicht erhöht, bleibe aber auf einem ausgesprochen niedrigen Niveau, berichtete das Münchner ifo-Institut am Freitag. 23,1 Prozent der befragten Unternehmen bewerten die Kreditvergabepraxis der Banken als restriktiv. Das sind nur 0,7 Prozentpunkte mehr als im November. «Die deutsche Wirtschaft profitiert nach wie vor von der stärkeren Risikoselektion der Finanzmärkte», erläuterte ifo-Präsident Hans-Werner Sinn.

Solar-Millennium-Pleite: Enormer Schaden für Anleger

Erlangen (dpa) - Nach dem Insolvenzantrag des Kraftwerkbauers Solar Millennium sind knapp 200 Millionen Euro Anlagevermögen massiv bedroht. Diese Summe stehe noch aus laufenden Unternehmensanleihen zur Rückzahlung aus, teilte die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) am Freitag mit. Wie hoch der Verlust für die fast ausschließlich privaten Anleger am Ende tatsächlich sein wird, ist aufgrund der komplexen Strukturen der Gruppe allerdings noch unklar und hängt auch vom Verlauf des vorläufigen Insolvenzverfahrens ab. Die Aktionäre des Erlanger Unternehmens sind durch den massiven Kursverlust an der Börse ebenfalls hart getroffen.

Verband: Keine Gespräche über Allianz der Landesbausparkassen

Berlin (dpa) - Die Verhandlungen über eine engere Allianz der Landesbausparkassen in Deutschland liegen auf Eis. «Derzeit gibt es zu diesem Projekt keine Gespräche», sagte ein Sprecher des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) am Freitag in Berlin. Schon in einem Strategiepapier 2009 sei eine größere Kooperation als Zukunftsprojekt ausgewiesen worden. Doch bislang seien dies vor allem an regionalen Standortfragen gescheitert. Die «Süddeutsche Zeitung» hatte über Überlegungen berichtet, wonach die Landesbausparkassen enger zusammenarbeiten wollten, um so der privaten und genossenschaftlichen Konkurrenz besser Paroli bieten zu können.

Trennung fällt schwer: Noch 13,3 Milliarden D-Mark im Umlauf

Frankfurt/Main (dpa) - Auch zehn Jahre nach Einführung des Euro-Bargelds rostet die alte Liebe der Deutschen zur D-Mark nicht. Nach Zahlen der Deutschen Bundesbank waren Ende November 2011 noch rund 172 Millionen D-Mark-Scheine und fast 23,8 Milliarden D-Mark-Münzen im Umlauf. Oft sorgen nicht Treue oder Sammlerleidenschaft, sondern schlicht die Vergesslichkeit dafür, dass das ausgediente Geld nicht umgetauscht wird. Es bleibt jahrelang verschollen und wird dann zufällig bei Umzügen irgendwo im Keller oder in alten Koffern entdeckt.

Dax hält sich nach US-Daten knapp im Plus

Frankfurt/Main (dpa) - Dank positiver US-Konjunktursignale haben die deutschen Aktien am Freitagnachmittag ein wenig höher notiert. Der Dax lag zuletzt knapp mit 0,08 Prozent im Plus bei 5857 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochenanstieg von etwa 2,6 Prozent an. Der MDax stieg um 0,27 Prozent auf 8799 Punkte und der TecDax rückte um 0,31 Prozent auf 679 Punkte vor. Der Euro ist gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3057 (Donnerstag: 1,3047) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7659 (0,7665) Euro.