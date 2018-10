Bremen (SID) - Das Teilnehmerfeld für die 48. Sixdays der Radprofis in Bremen ist komplett. "Wir haben ein super Fahrerfeld und ich freue mich, dass mir die Profis trotz der parallel laufenden Olympiavorbereitungen schon früh signalisiert haben, dass sie in Bremen mit dabei sein wollen", sagte Erik Weispfennig. Der Sportliche Leiter des Rennens, das vom 12. bis 17. Januar 2012 stattfindet, gab am Freitag die noch fehlenden Starter bekannt.

Zu den Anwärtern auf den Sieg in Bremen dürften vor allem Peter Schep und Robert Bartko, das Duo Leif Lampater/Iljo Keisse, Franco Marvulli/Marcel Kalz sowie Dany Stam mit Partner Erik Mohs zählen.