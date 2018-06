Köln (SID) - Vier Tage nach der Auslosung zum Grand-Prix hat der Volleyball-Weltverband FIVB überraschend die Ansetzungen geändert. Damit stehen die deutschen Frauen vor einer deutlich anspruchsvolleren Aufgabe. "Das Vorgehen ist eine Farce", ließ der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) auf seiner Homepage verlauten.

In der Vorrunde (8. bis 10. Juni) trifft die DVV-Auswahl um Angelina Grün in der Dominikanischen Republik nun auf den Gastgeber, die USA und den Sieger des Qualifikationsduells zwischen Kenia und Taiwan. Beim Gastspiel in Brasilien (15. bis 17. Juni) geht es erneut gegen den Gastgeber, die USA und Italien, ehe die letzten Matches in Japan stattfinden (22. bis 24. Juni). Dort warten die Japanerinnen, Korea und die Türkei auf die Mannschaft von Bundestrainer Giovanni Guidetti.

Bei der ursprünglichen Auslosung waren die deutschen Frauen den Mitfavoriten aus dem Weg gegangen. "Die Gruppen sind relativ leicht, wir haben weder die USA, Brasilien noch China als Gegner. In jedem Turnier haben wir die Möglichkeit Erster zu werden, und somit die Möglichkeit, es in das Finalturnier zu schaffen", hatte Guidetti noch betont.

Der Grand Prix dient der deutschen Auswahl zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in London, sollte die Qualifikation beim Turnier in Istanbul (1. bis 6. Mai) gelingen.