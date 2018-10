Köln (SID) - Box-Weltmeister Felix Sturm wird seinen WBA-Titel im Mittelgewicht am 13. April 2012 zum zwölften Mal verteidigen. Noch offen ist jedoch, gegen wen und wo der 32-Jährige aus Leverkusen in den Ring steigen wird. Als Austragungsorte sind Köln und Berlin in der Diskussion.

Geplant ist eine Titelvereinigung. Das Management sei in "hoffnungsvollen Gesprächen" mit WBO-Weltmeister Dimitri Pirog (Russland) und IBF-Champion Daniel Geale (Australien). "Auf jeden Fall wollen wir etwas ganz Großes veranstalten", sagte Sturms Manager Roland Bebak "Welt Online".

Felix Sturm hatte seinen Titel zuletzt am 2. Dezember in Mannheim erfolgreich verteidigt. Im Duell gegen den Engländer Martin Murray trennte sich der 32-jährige Leverkusener über zwölf Runden allerdings nur mit einem Unentschieden.