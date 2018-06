Kairo (dpa) - Jemenitische Regierungstruppen haben während eines Protestmarschs gegen den scheidenden Präsidenten Ali Abdullah Salih das Feuer auf Demonstranten eröffnet. Dabei wurden in der Hauptstadt Sanaa mindestens acht Menschen getötet und mehrere Dutzend verletzt, wie oppositionelle Quellen berichteten. Etwa 3000 Demonstranten hatten sich am Mittwoch von der Stadt Tais auf den Weg in das etwa 255 Kilometer entfernte Sanaa gemacht. Mit dem Marsch protestieren sie gegen eine Vereinbarung, wonach der Langzeitdiktator im Gegenzug für seinen Rückzug aus der Politik Schutz vor Strafverfolgung erhält.

