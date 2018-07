New York (dpa) - Mel Gibson ist nun legal Single, dafür aber auch um die Hälfte seines Vermögens leichter. Wie das US-Magazin «People» berichtete, wurde die Scheidung des US-Schauspielers von Robyn Gibson an einem Gericht in Los Angeles vollzogen. Die beiden waren fast 30 Jahre lang verheiratet, bevor sie sich 2006 offiziell trennten. 2009 reichte Robyn Gibson die Scheidung ein. Sie haben sieben gemeinsame Kinder. Dem «People»-Bericht zufolge wurde das Vermögen des Hollywoodstars 2006 von einer Wirtschaftszeitung auf 850 Millionen Dollar geschätzt.

