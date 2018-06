Amsterdam (dpa) - Die Niederländer haben die Nachricht vom Tod ihres Landsmanns Johannes Heesters mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Einerseits wurde der Schauspieler als großer Künstler gewürdigt. Doch zugleich - und erheblich stärker als in Deutschland - spielte Heesters umstrittenes Verhalten während der Nazi-Zeit in niederländischen Kommentaren eine Rolle. Der Grandseigneur der Operette starb an Heiligabend im Alter von 108 Jahren in Starnberg an den Folgen eines schweren Schlaganfalls.

