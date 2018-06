Berlin (dpa) - «Jopie» ist nicht mehr - und lebt doch in Millionen Herzen weiter. Johannes Heesters war schon zu Lebzeiten eine Legende im Reich der Operette und zuletzt der älteste aktive Schauspieler und Sänger auf der Welt. Mit seinem Tod endet eine Jahrhundert-Ära der leichten Muse im deutschsprachigen Raum.

«Jopies» Markenzeichen waren Frack, Zylinder und überlanger weißer Seidenschal. Jetzt bleibt der Platz des Grafen Danilo Danilowitsch im Maxim leer. Heesters, dessen Paraderolle der leichtlebige Gigolo aus Franz Lehárs Operette «Die lustige Witwe» war, starb an Heiligabend im Klinikum Starnberg im Alter von 108 Jahren.

Mit seinem Namen verbunden sind Evergreens wie «Man müsste Klavier spielen können» oder «Ich möchte jede Nacht von Ihnen träumen», vor allem aber «Heut geh' ich ins Maxim, da bin ich so intim». Mit Charme und dem «gewissen Etwas» in der Stimme bezauberte Heesters seine Fans und wurde zum umschwärmten Publikumsliebling.

Heesters stand fast bis zuletzt im Rampenlicht. Noch zum 107. Geburtstag sang er mit erstaunlich kräftiger Stimme wieder die Lieder seines Lebens wie «Ich knüpfte manche zarte Bande». «Warum soll ich nicht weiterspielen? Soll ich zuhause sitzen und warten, bis man mich holt? Ich denke nicht daran, ich bleib lieber jung!» sagte der Charmeur und Grandseigneur.

Noch 2002 ging er mit seiner Frau Simone Rethel-Heesters, mit der er am Starnberger See lebte, auf Tournee. Kurz vor seinem 108. Geburtstag im Dezember erlitt der Sänger einen Schwächeanfall und musste im Krankenhaus betreut werden.

Der Kaufmannssohn wurde am 5. Dezember 1903 im niederländischen Amersfoort als Johan Marius Nicolaas Heesters geboren. Nach ersten Auftritten in den großen Städten seines Heimatlandes wechselte Heesters ins Operettenfach und trat 1934 erstmals an der Volksoper in Wien auf. Seine steile Karriere startete 1935 in Berlin.

Ein Millionenpublikum erklärte ihn zu seinem Liebling, nicht zuletzt wegen seiner zahlreichen Filme wie «Gasparone», «Hallo Janine» und nach dem Krieg «Hochzeitsnacht im Paradies», «Die Csardasfürstin», «Im weißen Rössl», «Viktor und Viktoria» sowie «Bühne frei für Marika».

Auch im Fernsehen war Heesters seit 1956 viel zu sehen - von «Meine Schwester und ich» bis zur Serie «Zwei Münchner in Hamburg». Unvergessen ist der Zweikampf der alternden Komödianten Heesters und Carl-Heinz Schroth in der TV-Aufführung von Neil Simons Bühnenstück «Sonny Boys».

Einen Herzenswunsch konnte sich Heesters noch am Lebensende erfüllen, als er am 16. Februar 2008 seinen ersten Auftritt nach fast einem halben Jahrhundert in seiner Geburtsstadt Amersfoort hatte. Wegen seiner Karriere in Nazi-Deutschland war Heesters von den niederländischen Bühnen jahrzehntelang boykottiert worden.

Heesters-Website