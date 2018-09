Offenbach (dpa) - Heute ist es in der Südosthälfte zunächst meist stärker bewölkt und es gibt Regen, oberhalb von etwa 500 m und zu den Alpen hin schneit es. Sonst ist es wechselnd wolkig, Schauer sind selten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Am Nachmittag lassen die Niederschläge auch im Südosten nach und die Sonne zeigt sich öfter, nur in Alpennähe schneit es noch. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen bis 7 Grad im Nordwesten und 2 Grad am Alpenrand. Der Wind weht mäßig bis frisch, im Osten und auf den Bergen in Böen stark und kommt aus west- bis nordwestlicher Richtung, so der DWD.

In exponierten Lagen der Mittelgebirge sowie den Alpen sind Sturmböen möglich. In der Nacht zum Sonntag überwiegt im Norden stärkere Bewölkung und es kühlt auf Werte um 4 Grad ab. Im Süden wird es wechselnd bewölkt bei Werten um -2 Grad.