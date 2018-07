Ausgebrannte Busse stehen in deinem Depot in Bottrop. Ein Großbrand hat am Sonntagmorgen das Busdepot mit fast 70 Bussen komplett zerstört. Foto: Marius Becker

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.