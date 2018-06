Pristina (dpa) - Im Kosovo-Konflikt zeichnet sich trotz aller Vereinbarungen kein Ende des monatelangen Streits ab. Eigentlich soll morgen eine Abmachung über den reibungslosen Grenzverkehr zwischen dem Kosovo und Serbien in Kraft treten. Aber die in Nordkosovo lebenden Serben lehnen einen unter Vermittlung der EU ausgehandelten Kompromiss zwischen der serbischen Regierung in Belgrad und der albanisch-geführten Kosovo-Regierung ab. Sie weigern sich weiter die vor Monaten errichteten Barrikaden abzubauen.

