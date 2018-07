Herford (dpa) - Eine gewaltige Explosion hat in der Nacht zum Sonntag ein Zweifamilienhaus im westfälischen Rödinghausen in Schutt und Asche gelegt. Spürhunde suchten am Morgen nach möglichen Opfern, sagte ein Sprecher der Polizei Herford. In dem Haus wohnte eine 16-köpfige Großfamilie, die aber im Weihnachtsurlaub sein soll. Bis zum Nachmittag wurden in den Trümmern keine Opfer gefunden.

