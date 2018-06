Saalbach-Hinterglemm (dpa) - In einem Hotel im österreichischen Saalbach-Hinterglemm hat an Weihnachten ein Feuer einen Millionenschaden angerichtet. Von den rund 120 Hotelgäste sei aber niemand verletzt worden, teilte die Sicherheitsdirektion Salzburg mit. Das Feuer war am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages im vierten oder fünften Stock der Anlage in dem Salzburger Skigebiet ausgebrochen. Dort befinden sich das Schwimmbad und einige der insgesamt 68 Gästezimmer. Die Brandursache ist noch unklar. Vermutet wird aber ein technischer Defekt in der Sauna.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.