Berlin (dpa) - Nach dem Rekordjahr 2011 erwartet Airbus für das kommende Jahr einen deutlichen Rückgang an Bestellungen. Das berichtet die «Financial Times Deutschland». Nach über 1500 Neubestellungen im auslaufenden Jahr werde es einen großen Abschwung geben, sagte Airbus-Chef Thomas Enders nach Angaben des Blattes bei einem Analystentreffen in London. Eine genaue Prognose sei schwer. Er gehe aber davon aus, dass der Auftragseingang in etwa auf dem Niveau der Produktionsrate liege.

