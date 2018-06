Green Bay (Vereinigte Staaten) (SID) - Die Green Bay Packers haben sich gut erholt von ihrer ersten Saison-Niederlage in der nordamerikanischen Profiliga NFL gezeigt und eine Woche nach der überraschenden Pleite in Kansas City mit einem 35:21 gegen die Chicago Bears in die Erfolgsspur zurückgefunden. Durch den 14. Sieg im 15. Saisonspiel sicherte der Meister bereits am vorletzten Spieltag als bestes Team der NFC zudem durchgehenden Heimvorteil in den Play-offs.

Mann des Abends war Green Bays Quarterback Aaron Rodgers, der zum ersten Mal in seiner Karriere fünf Touchdown-Pässe in einem Spiel warf. Chicago verspielte mit der achten Saison-Niederlage seine letzte Play-off-Chance und bescherte gleichzeitig den Atlanta Falcons den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde.