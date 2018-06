Lissabon (SID) - (SID) - Das an einer Lungenentzündung erkrankte portugiesische Fußball-Idol Eusebio befindet sich auf dem Weg der Besserung und soll noch in dieser Woche aus dem Krankenhaus entlassen werden. "Es sieht so als, als wenn er Donnerstag oder Freitag nach Hause zurückkehren könnte", sagte ein Sprecher des Krankenhauses in Lissabon am Montag. Der 69 Jahre alte Eusebio war am vergangenen Mittwoch in das Hospital eingeliefert worden.

Eusebio, der am 5. Januar seinen 70. Geburtstag feiert, wurde 1965 als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet und führte die portugiesische Nationalmannschaft ein Jahr später auf Platz drei der Weltmeisterschaft in England. In 64 Spielen für Portugal erzielte er 41 Tore.