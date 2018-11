Leipzig (dpa) - Der THW Kiel hat einen Startrekord in der Handball-Bundesliga aufgestellt. Am letzten Spieltag des Jahres 2011 feierte der deutsche Rekordmeister mit dem 28:25-Sieg beim VfL Gummersbach seinen 18. Saisonsieg in Serie. Mit nunmehr 36:0 Punkten übertrafen die Kieler die alte Bestmarke des TBV Lemgo aus der Saison 2002/2003 von 34:0 Zählern.

