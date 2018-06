Köln (SID) - (SID) - Rekordmeister THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga einen Startrekord aufgestellt. Die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason gewann bei Altmeister VfL Gummersbach mit 28:25 (11:11) und sorgte mit dem 18. Sieg in Serie für eine neue Bestmarke. 17 Erfolge zum Saisonstart waren auch dem TBV Lemgo 2003 gelungen. Mit 36:0 Punkten führt der THW die Tabelle souverän vor den Füchsen Berlin (31:5) an, die MT Melsungen deutlich mit 33:21 (17:9) besiegten.

"Über den Startrekord wurde viel geredet. In der Mannschaft war es kein Thema. Es war ein schweres Spiel, daher sind wir froh, dass wir die zwei Punkte geholt haben", sagte Nationalspieler Dominik Klein.

Das Gerede über den Rekord verstelle den Blick auf das Wesentliche, hatte THW-Coach Gislason vor der Begegnung in Köln gegen Gummersbach erklärt. Seine Mannschaft tat sich in der ersten Halbzeit schwer, zeigte im zweiten Durchgang vor 8927 Zuschauern aber eine konzentrierte Leistung. Nach dem 11:11 zur Halbzeit zogen die Gäste bis zur 40. Minute in ihrem letzten Spiel vor der EM-Pause auf 17:12 davon. In der Schlussphase kämpften sich die Gastgeber zwar noch einmal auf zwei Tore heran (25:27), doch der Favorit behielt die Nerven. Bester Werfer der Kieler war der tschechische Welthandballer Filip Jicha mit elf Toren. Beim VfL, der weiter auf einem Abstiegsplatz steht, erzielte Barna Putics acht Treffer.

Pflichtsiege im Kampf um die Europacupplätze verbuchten die Rhein-Neckar Löwen und der TBV Lemgo. Die Löwen gewannen bei Aufsteiger Bergischer HC 34:25 (15:12) und festigten mit 25:11 Punkten Platz fünf. Nationalspieler Uwe Gensheimer glänzte mit zehn Toren.

Ex-Meister Lemgo (20:16) setzte sich bei Schlusslicht Eintracht Hildesheim mit 29:24 (15:11) durch. Bester Werfer der Gäste war Rolf Hermann mit sieben Treffern.