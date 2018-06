Bangkok (dpa) - Auf der thailändischen Insel Phuket haben die Gedenken an die Opfer des Tsunami vor sieben Jahren begonnen. An einem Denkmal an der Westküste in Mai Khao nördlich des Flughafens sprachen Geistliche verschiedener Konfessionen Gebete, meldet der thailändische Rundfunk. Am Abend wollen Einheimische und Touristen am Strand Patong Kerzen anzünden. Am 26. Dezember 2004 hatte ein schweres Erdbeben vor Sumatra riesige Tsunamiwellen ausgelöst, die rund um den Indischen Ozean 230 000 Menschen in den Tod rissen.

