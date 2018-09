Abuja (dpa) - Die Anschläge auf Kirchen in Nigeria haben weltweit Empörung hervorgerufen. Der Vatikan, die USA, die UN und Deutschland verurteilen die Gewalt gegen Christen. Bei den Bombenanschlägen in dem westafrikanischen Land waren am ersten Weihnachtstag mindestens 40 Menschen getötet worden. Zu den Anschlägen bekannte sich die radikalislamische Sekte Boko Haram. Diese bezeichnet sich als «nigerianische Taliban» und lehnt westliche Lebensformen ab.

