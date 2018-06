Beirut (dpa) - In der syrischen Oppositionshochburg Homs sind heute bei gewaltsamen Zusammenstößen mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Wie Aktivisten der Nachrichtenagentur dpa sagten, stand insbesondere der Stadtteil Baba Amro seit den frühen Morgenstunden unter heftigem Beschuss. Mehr als 40 Menschen seien verletzt worden, viele von ihnen seien in einem kritischen Zustand. Morgen wollen sich Beobachter der Arabischen Liga erstmals einen Überblick über die Lage in Homs verschaffen, wo es seit Wochen heftige Gefechte gibt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.