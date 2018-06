Wien (dpa) - Ein fünfjähriger Junge aus Heidelberg ist in Österreich von einer Pistenraupe mitgeschleift und getötet worden. Der 5-Jährige und sein Vater waren gestern in Werfenweng Ski gefahren, als es am Rand einer Piste zu dem tragischen Unglück kam, sagte ein Sprecher des Landespolizeikommandos. Der Junge starb noch an der Unfallstelle. Der 32-jährige Vater wurde ebenfalls von dem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.

