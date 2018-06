FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS.FX1> ist am Montag leicht gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,3068 US-Dollar. Im späten US-Handel war der Euro am Freitag noch mit 1,3042 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,3057 (Donnerstag: 1,3047) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7659 (0,7665) Euro.

Der Markt rechne bei dem am Dienstag zur Veröffentlichung anstehenden Bericht zum US-Verbrauchervertrauen mit dem größten Anstieg seit Juli, sagten Händler. Der Dollar als "sicherer Hafen" verliere dadurch an Attraktivität. Der Handel ist feiertagsbedingt allerdings sehr dünn. So bleiben in den meisten europäischen Ländern wie auch in den USA am 2. Weihnachtsfeiertag die Aktienbörsen geschlossen.