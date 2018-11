Tokio (SID) - Die Japanerin Mao Asada, Silbermedaillen-Gewinnerin der Olympischen Spiele 2010 in Vancouver und zweifache Weltmeisterin, hat den Sieg bei den nationalen Meisterschaften ihrer kürzlich verstorbenen Mutter gewidmet. "Es war keine normale Situation unter diesen Umständen zu laufen, aber ich habe an mich geglaubt. Ich denke, meine Mutter wäre sehr stolz", sagte Asada nach dem Gewinn ihres Titels am Sonntag in Osaka.

Die Mutter der 21 Jahre alten Japanerin war am 9. Dezember nach langer Krankheit gestorben. Für Asada war es der insgesamt fünfte nationale Titel. Bei den Männern gewann Daisuke Takahashi, Weltmeister von 2010.