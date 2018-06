Davos (SID) - Der deutsche Eishockey-Vizemeister EHC Wolfsburg hat in seinem ersten Spiel beim Spengler Cup in Davos eine herbe Niederlage kassiert. Die Niedersachsen unterlagen beim traditionellen Einladungsturnier dem Schweizer Erstligisten Kloten Flyers mit 0:6 (0:1, 0:2, 0:3). Kloten hatte zum Auftakt 2:9 gegen den KHL-Klub Dinamo Riga verloren. Gegen die Letten tritt Wolfsburg am Mittwoch (15.00 Uhr) an.