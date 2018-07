London (dpa) - Tottenham Hotspur bleibt in der englischen Premier League ärgster Verfolger des Top-Duos aus Manchester. Der Tabellen- Dritte sicherte sich mit dem 2:0 bei Norwich City drei wichtige Punkte. Mit nunmehr 38 Zählern bleiben die «Spurs» in Kontakt zu Spitzenreiter Manchester City und Lokalrivale ManUnited. Zudem hat Tottenham ein Spiel weniger ausgetragen. Der FC Arsenal war dagegen am Nachmittag nicht über ein enttäuschendes 1:1 gegen den Abstiegskandidaten Wolverhampton Wanderers hinausgekommen.

