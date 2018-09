Köln (SID) - Fußball-Bundesligist will möglicherweise seinen ehemaligen Torjäger Dimitar Berbatow vom englischen Meister Manchester United zurück an den Rhein lotsen. "Es ist mehr als ein Gerücht. Leverkusen hat die Idee, Berbatow zu holen. Es gibt Kontakt, aber noch nichts Konkretes. Alles hängt von ManUs Plänen ab", sagte Ivan Dobrinow von Berbatows Beratungsagentur CSKA-AS-23 der Bild-Zeitung.

Berbatows Vertrag in Manchester läuft am Saisonende aus. Bild-Informationen zufolge muss der Klub bis zum 1. Januar über seine Option auf eine Verlängerung bis 2013 entscheiden. Ansonsten wäre der Bulgare, der von 2001 bis 2006 für Leverkusen spielte und in 154 Spielen 69 Tore für die Rheinländer erzielte, im Sommer ablösefrei.

Leverkusens Geschäftsführer Wolfgang Holzhäuser spielt den Kontakt zum einstigen Publikumsliebling derzeit noch herunter. "Konkret gibt es sicher momentan nichts", sagte Holzhäuser.