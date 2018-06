Belgrad (SID) - Die Entlassung des früheren Bundesliga-Profis Mladen Krstajic als Manager hat den serbischen Fußball-Meister Partizan Belgrad in ein Chaos gestürzt. Kurz nach dem Vollzug der Trennung von Krstajic durch den Klub trat Trainer Aleksandar Stanojevic aus Solidarität mit dem ehemaligen Abwehrspieler von Werder Bremen und Schalke 04 zurück. Im Mittelpunkt der Kritik steht Partizan-Boss Dragan Djuric.

Auslöser für Krstajics Entlassung waren kritische Bemerkungen des Ex-Profis über Djurics Transferpolitik. Die Forderung des Vereinspräsidiums nach einer Entschuldigung wies der Ex-Nationalspieler zurück. Hintergrund des Zwistes allerdings ist Djurics anhaltende Verärgerung über Krstajic und Stanojevic wegen des Aus für Belgrad in der Qualifikation zur Europa League.

Krstajic, der mit Bremen 2004 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewonnen hatte, war in Belgrad erst zu Saisonbeginn zum Manager aufgestiegen. Zuvor hatte der 37-Jährige seine Profi-Karriere mit dem insgesamt 23. Meistertitel für Partizan ausklingen lassen. Unter der Führung des Duos Stanojevic/Krstajic strebt Partizan derzeit an der Spitze der serbischen Meisterschaft mit zehn Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen Roter Stern Belgrad dem Rekord von fünf Titelgewinnen in Serie entgegen.