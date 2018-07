Bogotá (SID) - Der ehemalige argentinische Fußball-Nationaltrainer José Pekerman soll neuer Coach von Kolumbien werden. "Er ist ein exzellenter Trainer, für den kolumbianischen Verband wäre es eine tolle Sache, wenn er uns zur Verfügung steht", sagte Verbandschef Luis Bedoya dem Nachrichtenmagazin "Semana". Pekerman war mit Argentinien im Viertelfinale der WM 2006 an Gastgeber Deutschland im Elfmeterschießen gescheitert.

Unmittelbar nach Weihnachten hatte Wunschkandidat Gerardo Martino den Kolumbianern abgesagt. Der Argentinier hatte Paraguay 2010 in Südafrika ins WM-Viertelfinale und ein Jahr später ins Finale der Copa America geführt, ehe er zurücktrat. Nach kolumbianischen Medienberichten sollen Morddrohungen gegen Martino der Grund für die Absage sein. Der Verband dementiert allerdings diese Darstellung.

In der laufenden WM-Qualifikation musste Ex-Nationalspieler Leonel Álvarez nach nur vier Punkten aus drei Spielen seinen Hut nehmen. Die Trainerfrage soll nach Verbandsangaben bis zum nächsten Länderspieltermin am 29. Februar in Miami gegen Mexiko geklärt sein.