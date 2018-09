Unterschleißheim (dpa) - Die Zahl der Raucher in Deutschland ist in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. Nach einer Studie des Marktforschungsunternehmens GfK rauchen inzwischen nur noch 29 Prozent der über 15-Jährigen, 2005 seien es noch 36,7 und zwei Jahre später 35,1 Prozent gewesen. Die Nichtraucher-Initiative Deutschland, die heute in Unterschleißheim die Zahlen veröffentlichte, führt den Rückgang auf die Einführung der Nichtraucherschutzgesetze in den vergangenen Jahren zurück.

