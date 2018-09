New York (dpa) - US-Gesundheitsbehörde FDA hat die französische Firma PIP, die aufgrund Billig-Brustimplantaten in die Schlagzeilen geraten ist, schon vor fast zwölf Jahren wegen Mängel kritisiert. Anfang 2000 habe ein Inspektor eine französische PIP-Fabrik besichtigt und unbefriedigende Ergebnisse mitgebracht, bestätigte eine FDA-Sprecherin der dpa. Danach habe man den Firmengründer auf mehrere Produktionsfehler und Mängel hingewiesen. Das französische Gesundheitsministerium hatte in einer beispiellosen Aktion 30 000 Frauen eine vorsorgliche Entfernung der Silikonkissen empfohlen.

