ALBA verliert in Quakenbrück - Bamberg wieder vorn

Frankfurt/Main (dpa) - Die Artland Dragons haben die Siegesserie von ALBA Berlin beendet und den Tabellenführer der Basketball- Bundesliga entthront. Der Vizemeister verlor am Dienstagabend das Top-Spiel beim Tabellenvierten mit 89:97 (50:48) und wurde mit 20:6 Punkten von den Brose Baskets Bamberg (22:4) als Spitzenreiter abgelöst. Der Meister zitterte sich beim Vorletzten TBB Trier in der Verlängerung zu einem 75:70. In der Erfolgsspur blieb auch ratiopharm Ulm (22:6) mit einem 101:84-Sieg bei den Telekom Baskets Bonn.

Wolfsburg startet mit 0:6 in Spengler Cup

Davos (dpa) - Der deutsche Eishockey-Vizemeister Grizzly Adams Wolfsburg hat in seinem ersten Spiel beim Spengler Cup Lehrgeld zahlen müssen. Die Niedersachsen gingen am Dienstag mit 0:6 (0:1, 0:2, 0:3) gegen die Kloten Flyers in ihrem Auftaktspiel bei der 85. Auflage des Traditionsturniers in Davos unter. Damit muss der Tabellen-Fünfte der Deutschen Eishockey-Liga fast sicher den Umweg über die Zwischenrunde nehmen, um ins Halbfinale einzuziehen.

2:0-Sieg: Tottenham hält Anschluss zum Top-Duo

London (dpa) - Tottenham Hotspur bleibt in der englischen Premier League ärgster Verfolger des Top-Duos aus Manchester. Der Tabellen- Dritte sicherte sich am Dienstagabend mit dem 2:0 (0:0) bei Norwich City drei wichtige Punkte. Mit nunmehr 38 Zählern bleiben die «Spurs» in Kontakt zu Spitzenreiter Manchester City und Lokalrivale ManUnited (beide 45). Matchwinner war der walisische Fußball-Nationalspieler Gareth Bale mit seinem Doppelpack in der 55. und 67. Minute. Der FC Arsenal war zuvor nicht über ein enttäuschendes 1:1 gegen den Abstiegskandidaten Wolverhampton Wanderers hinausgekommen.

Skirennfahrerin Hölzl plant überraschendes Comeback

Lienz (dpa) - Skirennfahrerin Kathrin Hölzl plant nach monatelanger Leidenszeit noch in diesem Jahr ihr überraschendes Comeback. Die 27 Jahre alte Weltmeisterin von 2009 will an diesem Mittwoch beim Riesenslalom-Weltcup im österreichischen Lienz erstmals seit Mitte Februar wieder an den Rennstart gehen. «Ich möchte endlich wieder fahren und die Rennen nicht nur im Fernsehen sehen», sagte die Bischofswiesenerin, die vor zwei Jahren in Osttirol einen ihrer bislang zwei Weltcupsiege errang.

Handball-Meister Hamburg verteidigt Platz drei

Hamburg (dpa) - Der HSV Hamburg hat in der Handball-Bundesliga mit Mühe den dritten Platz hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter THW Kiel und den Füchsen Berlin verteidigt. Am letzten Spieltag vor der sechswöchigen EM-Pause bezwang der deutsche Meister am Dienstag Frisch Auf Göppingen mit 34:29 (14:14) und machte dabei einen Acht-Tore-Rückstand wett. Vor 13 171 Zuschauern in der ausverkauften O2 World warf Pascal Hens (7) die meisten Hamburger Tore. Momir Rnic (8) traf für Göppingen am besten.

VfB Friedrichshafen im Volleyball-Pokalfinale

Mülheim/Ruhr (dpa) - Mit einem 3:0 (25:23, 25:20, 25:20)-Erfolg beim Moerser SC ist der deutsche Meister VfB Friedrichshafen Titelverteidiger Generali Haching ins Volleyball-Pokalfinale gefolgt. Die Sieger stehen sich am 4. März in Halle/Westfalen gegenüber. Friedrichshafen hatte am Dienstagabend in Mülheim/Ruhr nur im ersten Satz größere Probleme mit dem ehemaligen Cupgewinner Moers. Doch nach 74 Minuten qualifizierte sich die Mannschaft von VfB-Trainer Stelian Moculescu zum zwölften Mal für das deutsche Pokalendspiel, das der VfB letztmals 2008 für sich entschieden hatte.

Corretja neuer Kapitän von Spaniens Davis-Cup-Team

Madrid (dpa) - Der frühere Tennisstar Alex Corretja wird neuer Kapitän von Spaniens Davis-Cup-Team. Der 37-Jährige tritt die Nachfolge von Albert Costa an, der sein Amt nach dem Triumph der Spanier im Finale gegen Argentinien niedergelegt hatte. Wie der spanische Tennisverband RFET am Dienstag mitteilte, einigten sich Präsident José Luis Escañuela und Corretja auf einen Zweijahresvertrag.

Oberhof soll Standort der Tour de Ski bleiben

Oberhof (dpa) - Oberhof soll auch in den kommenden Jahren Standort der Tour de Ski bleiben. Das hat Jürg Capol, Skilanglauf-Renndirektor des Weltskiverbandes FIS, am Dienstag bei der Streckenabnahme für die beiden diesjährigen Etappen am Donnerstag und Freitag erklärt. «Wir planen auch längerfristig mit Oberhof als Etappenort. In den kommenden vier Jahren soll Oberhof zwei- bis dreimal mit dabei sein», sagte der Schweizer. Für das kommende Jahr steht Oberhof bereits im vorläufigen Terminkalender der FIS.