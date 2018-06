Bad Segeberg (dpa) - Das Mädchen, das am Heiligabend bei einem Krippenspiel in Bad Segeberg lebensgefährliche Verbrennungen erlitten hat, liegt weiter auf der Intensivstation eines Hamburger Krankenhauses. Polizei und Erzbistum Hamburg hatten heute keine neuen Informationen zum Gesundheitszustand der Siebenjährigen. In Medienberichten hatte es geheißen, dass das Kind in ein künstliches Koma versetzt worden sei. Das Kostüm der Siebenjährigen hatte während des Krippenspiels Feuer gefangen. Die genaue Ursache ist noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.