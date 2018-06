Berlin (dpa) - Der neue Generalsekretär der FDP, Patrick Döring, hat im Vorfeld des Dreikönigstreffens seiner Partei vor einem Dauerkonflikt in der schwarz-gelben Koalition gewarnt. Es dürfe nicht einen Verlierer und zwei Gewinner geben, sagte Döring der «Süddeutschen Zeitung». Er zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass alle Beteiligten in CDU und CSU sowie der FDP den gemeinsamen Erfolg wollten. Döring hatte Mitte Dezember das Amt des FDP-Generalsekretärs übernommen. Vorgänger Christian Lindner hatte unerwartet das Handtuch geworfen und damit die Krise in der FDP weiter verschärft.

