FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro <EURUS-FX1> hat sich am Dienstag stabil unter der Marke von 1,31 US-Dollar gehalten. Am Devisenmarkt sei der Handel vergleichsweise ruhig in die letzte Handelswoche des Jahres gestartet, hieß es von Händlern. Am Morgen stand der Euro bei 1,3071 Dollar. Ein Dollar kostete zuletzt 0,7650 Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,3057 (Donnerstag: 1,3047) Dollar festgesetzt.

Vor einer Reihe von Versteigerungen italienischer Staatsanleihen im Verlauf der verkürzten Handelswoche hätten die sich die Anleger an den Devisenmärkten mit Käufen zurückgehalten, sagten Händler. Am Mittwoch und am Donnerstag stehen in Italien Auktionen von Staatsanleihen mit einem Volumen von mehr als zehn Milliarden Euro auf dem Programm. Die Versteigerungen dürften wegen der zuletzt hohen Renditen für italienische Papiere stark beachtet werden.