Offenbach (dpa) - Wolken, Nebel, Regen oder Schnee - der Jahreswechsel wird in Deutschland ungemütlich und meist grau in grau. Die Temperaturen sinken erst ein wenig, aber zu Silvester wird es schon wieder ein bisschen milder.

Höchstens auf den Bergen fällt Schnee bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes wird der Mittwoch fast überall trüb, die Sonne zeigt sich höchstens an den Alpen und auf den Gipfeln der Mittelgebirge.

Ab Donnerstag werde der Wind auf Nordwest drehen und kalte Luft mitbringen, sagte DWD-Meteorologe Helmut Malewski am Dienstag voraus. Dann werde es in den Mittelgebirgen wieder schneien, am Alpenrand sogar bis ins Flachland. Am Freitag könnten dort in höheren Lagen bis zu 20 Zentimeter Schnee fallen, es seien auch Schneeverwehungen möglich. «Das ist aber nur von kurzer Dauer», sagte Malewski. Schon zum Jahreswechsel am Wochenende sei wieder mildere Luft in Sicht.

Die Plusgrade lassen den Schnee selbst in höheren Lagen schmelzen. Am Dienstag liefen im Harz nur noch wenige Skilifte. Nach Angaben des Harzer Tourismusverbands lagen noch bis zu 25 Zentimeter Schnee, aber vielerorts war schon fast alles weggetaut.

Vor einem Jahr reagierte der Winter in den letzten Dezember-Tagen. So viel Schnee war gefallen, dass mancherorts in Deutschland Dächer von der weißen Last befreit werden mussten. Der Monat ging als kältester Dezember seit 40 Jahren in die Statistik ein.