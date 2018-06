Oberhof (SID) - Oberhof bleibt in der Saison 2012/13 Startort der Tour de Ski der Langläufer. Das garantierte Jürg Capol, der Renndirektor des Ski-Weltverbandes FIS, dem Veranstalter am Dienstag.

Am Donnerstag startet die Tour de Ski mit einem Prolog bereits zum vierten Mal in Oberhof. Insgesamt gehen die rund 180 Läufer und Läuferinnen bei der sechsten Ausgabe des Rennens in elf Tagen bei neun Etappen an den Start. Den Schlusspunkt bildet der Anstieg auf der Alpe Cermis (Italien) am 8. Januar.